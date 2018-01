Partager

#Espagne #Catalogne - La justice espagnole refuse de libérer Oriol #Junqueras, numéro deux de l'indépendantisme catalan https://t.co/B3Z6URfAdd — Latin Reporters (@LatinReporters) 5 janvier 2018

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS CATALANES DU 21 DÉCEMBRE 2017

Élections en Catalogne: majorité indépendantiste et triple défaite de Rajoy



Barcelone, 22 décembre 2017 (LatinReporters.com) - Le président conservateur du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avait lui-même convoqué les élections du 21 décembre en Catalogne après avoir mis sous tutelle la région afin d'empêcher son indépendance. Mais le scrutin a débouché sur une nouvelle majorité indépendantiste et une triple défaite de Rajoy et son Parti Populaire (PP, droite).



1. Ces élections ont vu le premier parti d'Espagne, le PP de Rajoy, repoussé à la 7ème et dernière place des partis représentés au Parlement catalan, avec 4,24% des voix et 3 députés sur 135. De quoi se poser à nouveau cette question: la Catalogne, est-ce vraiment l'Espagne?



2. Le maintien d'une majorité absolue parlementaire indépendantiste (70 députés sur 135), quoique tempérée comme en 2015 par une majorité simple de votes (47,49%), est une gifle humiliante infligée à nombre d'institutions de l'Espagne (roi, Parlement national, gouvernement, justice) et à la presse espagnoliste madrilène (El País, El Mundo, ABC, La Razón).



Les unionistes inconditionnels totalisent 43,49% des suffrages. Quant à la mouvance de Podemos (gauche radicale), elle n'a plus séduit que 7,45% des électeurs. Quoique ses dirigeants disent préférer le maintien de l'unité de l'Espagne, Podemos met un pied dans le camp séparatiste en souhaitant que Madrid autorise légalement un véritable référendum d'autodétermination de la Catalogne.



3. Le scrutin a marqué l'envol de Ciudadanos (25,37% des voix et 37 élus), parti d'une nouvelle droite désormais mieux placée pour concurrencer au niveau national le PP miné par la corruption.



Le nouveau président de la Catalogne devrait être élu par le Parlement régional au plus tôt fin janvier 2018 et au plus tard début avril.



Deux personnalités indépendantistes, largement réélues le 21 décembre, peuvent légitimement briguer la présidence: Carles Puigdemont, ex-président catalan, ou le cas échéant Oriol Junqueras, ex-vice-président, tous deux destitués le 27 octobre dernier par Rajoy après la déclaration unilatérale d'indépendance avortée de la Catalogne.



MM. Puigdemont et Junqueras sont poursuivis pour «rébellion, sédition et malversation de fonds publics». Le premier est actuellement exilé à Bruxelles. Le second est incarcéré dans une prison espagnole.



Ce sont donc deux "proscrits" qui viennent d'infliger une débâcle à Rajoy. Madrid et sa justice, fanatiquement anti-indépendantiste, leur permettront-ils de revenir aux commandes de la Catalogne? L'État espagnol osera-t-il recourir à nouveau à la brutalité policière pour les en empêcher, eux ou leurs suppléants?



Et l'Union européenne, qui soutenait Rajoy, peut-elle encore considérer la crise catalane comme relevant uniquement de la politique intérieure espagnole?

Elections en #Catalogne : le pari perdu de Mariano Rajoy (éditorial du journal Le Monde) https://t.co/BY2QNpwwwl — Latin Reporters (@LatinReporters) 23 décembre 2017

#Catalogne - Marée de drapeaux catalans dans les rues de Bruxelles pour «réveiller l'Europe» #WakeUpEurope https://t.co/T6diFgISQ6 — Latin Reporters (@LatinReporters) 7 décembre 2017

La #Catalogne rurale rêve toujours de la sécession https://t.co/FUf6fHu5mQ — Latin Reporters (@LatinReporters) 6 décembre 2017

La crise en #Catalogne, loin d'être un simple problème territorial, paralyse la politique espagnole dans son ensemble https://t.co/iv0F0BvhRM — Latin Reporters (@LatinReporters) 6 décembre 2017

Élections du 21 décembre en #Catalogne: début de campagne surréaliste #21D https://t.co/5RBG3gGbg9 — Latin Reporters (@LatinReporters) 5 décembre 2017

#Catalogne - Le Tribunal suprême espagnol retire le mandat d’arrêt international visant Carles #Puigdemont: les raisons du recul peu glorieux de la justice espagnole https://t.co/JoaGg73Pis — Latin Reporters (@LatinReporters) 5 décembre 2017

#Cataluña - Victoria inesperada del presidente catalán: #España retira la orden europea de detención contra #Puigdemont por temor a que Bélgica la deniegue https://t.co/uxWwQ9WLjf — Latin Reporters (@LatinReporters) 5 décembre 2017

#Catalogne - Étonnante victoire du président catalan #Puigdemont: l'#Espagne retire le mandat d'arrêt européen émis contre lui et quatre de ses ministres exilés avec lui en Belgique https://t.co/q7h4zfDhxN — Latin Reporters (@LatinReporters) 5 décembre 2017

L'#Espagne, qui incarcère des élus de #Catalogne, abrite une duchesse de #Franco. Son titre nobiliaire héréditaire, avec Grandesse d'Espagne, fut créé en 1975 par le roi Juan Carlos en mémoire du dictateur Franco. Imaginez un baron von Hitler en Allemagne…https://t.co/ipir8z1k88 — Latin Reporters (@LatinReporters) 4 décembre 2017

#Catalogne - Quatre dirigeants séparatistes maintenus en prison, dont le vice-président catalan Oriol #Junqueras, tête de liste du parti indépendantiste ERC, favori des sondages pour les élections catalanes du 21 décembre https://t.co/zgZZJXgIS3 — Latin Reporters (@LatinReporters) 4 décembre 2017

#Catalogne - Les Catalans devraient pouvoir s'exprimer sur l'appartenance à l'#UE, dit le président catalan en exil Carles #Puigdemont, pourtant partisan de l'Europe, mais "pas celle de Juncker" https://t.co/zBzHJMcYIn — Latin Reporters (@LatinReporters) 27 novembre 2017

#Catalogne: les élections du 21 décembre sont «les plus importantes de notre histoire», elles doivent «ratifier notre volonté de devenir un État indépendant», affirme le président catalan Carles #Puigdemont https://t.co/ai62Pp0HMx — Latin Reporters (@LatinReporters) 25 novembre 2017

#Catalogne - "#Puigdemont, alias Cipollino, est un agent de Moscou" assurent des humoristes russes, appelant au nom du ministre letton de la Défense son homologue espagnole, Dolores de #Cospedal, qui donne l'impression de le croire (vidéo en espagnol) https://t.co/wCJjRjDI5F — Latin Reporters (@LatinReporters) 18 novembre 2017

#Catalogne: emprisonnés ou exilés, les indépendantistes se présentent aux élections catalanes du 21 décembre https://t.co/1uWKgHgM68 — Latin Reporters (@LatinReporters) 18 novembre 2017

#Catalogne - Le parquet belge requiert l'exécution contre #Puigdemont et ses ex-ministres du mandat d'arrêt européen lancé par l'#Espagne. Plaidoiries de la défense le 4 décembre. https://t.co/zRkHPySCKJ … #AFP — Latin Reporters (@LatinReporters) 17 novembre 2017

#Catalogne - Avant de trancher sur demande extradition #Puigdemont et ex-ministres, justice belge requiert de l'espagnole informations sur état des prisons et traitement détenus en Espagne. Gouvernement et médias espagnols offusqués. https://t.co/V8zV5yajN2 — Latin Reporters (@LatinReporters) 16 novembre 2017